Elisa Polli, attaccante dell'Inter femminile, ha parlato del suo rinnovo di contratto fino al 2027 ai microfoni di Inter TV: "Sono felicissima di aver scelto di continuare questo percorso con l'Inter fino al 2027. Sono orgogliosa di indossare questi colori, li tifo fin da bambina e li porterò con onore. Sono orgogliosa e felice di questo rinnovo, so che la società punta su di me fin dall'inizio e questo rinnovo lo conferma. Ripagherò tutta la fiducia in campo.