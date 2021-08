Giovanili Inter, Giacomo Pozzer ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve Stabia ha annunciato l'arrivo di Giacomo Pozzer, portiere classe 2001

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono molto contento di essere arrivato in una piazza come quella di Castellammare di Stabia. Mi metto subito a disposizione del mister e dei compagni per dare il mio contributo. Non vedo l’ora di vedere i tifosi al Menti e lo stadio pieno”.