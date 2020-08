Inter Primavera, Pozzer: “Gruppo sempre unito, speriamo di vincere col Rennes e…”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il portiere dell’Inter Primavera Giacomo Pozzer ha parlato così del lockdown e della prossima sfida al Rennes per la Youth League:

“Mesi difficili? Li ho passati a casa come tutti ma sempre allenandomi e sempre sperando di tornare presto con il resto della squadra. Sono stati mesi un po’ diversi ma siamo stati bene e ci siamo allenati bene come un gruppo unito, pensiamo alla prossima partita col Rennes. Il ritiro in montagna? Il caldo rende gli allenamenti un po’ difficili. Rennes? Sarà una partita difficile visto che entrambe arriviamo senza partite da parecchio tempo, speriamo di vincere. Youth League di livello? Qui ci si confronta e si vede il livello delle grandi e chi sono i migliori, speriamo di esserlo”.