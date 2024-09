L'Inter di Andrea Zanchetta scenderà in campo a Lecce sabato 19 ottobre, alle ore 11, per poi ospitare l'Empoli nel nono turno domenica 27 ottobre, con calcio di inizio fissato sempre per le ore 11. Doppia trasferta tra decima e undicesima giornata: si comincia a Monza, domenica 3 novembre alle 11, per poi andare a Firenze una settimana più tardi, con Fiorentina-Inter in programma per domenica 10 novembre alle 13. Infine, sabato 23 novembre, si torna a giocare al Konami Youth Development Centre, per il match contro il Cesena: calcio di inizio alle ore 13.