Primavera, ufficializzato il calendario fino alla 1a giornata di ritorno: le gare dell’Inter

Sono stati ufficializzati date e orari dalla 12^ giornata di andata alla 1^ di ritorno del campionato Primavera 1 TIM.

Ecco gli impegni dei nerazzurri nel dettaglio:

12^ GIORNATA di ANDATA: Empoli vs INTER – Sabato 27 febbraio 2021, ore 13.00

13^ GIORNATA di ANDATA: INTER vs Lazio – Domenica 7 marzo 2021, ore 12.30

14^ GIORNATA di ANDATA: Bologna vs INTER – Mercoledì 10 marzo 2021, ore 13.00

15^ GIORNATA di ANDATA: INTER vs Atalanta – Sabato 13 marzo 2021, ore 13.00

1^ GIORNATA di RITORNO: Sampdoria vs INTER– Sabato 20 marzo 2021, ore 13.00

(Fonte: Inter.it)