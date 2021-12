Primavera Femminile, Milan-Inter finisce 1-1: per le nerazzurre in rete Pavan

Finisce in pareggio il Derby di Milano. Per le nerazzurre in rete Matilde Pavan

Gianni Pampinella

Al Centro Sportivo Vismara termina in pareggio il primo derby del campionato Primavera femminile. Per l'Inter a segno Matilde Pavan. La squadra allenata da mister Mandelli si ferma sul pareggio nel Derby di Milano. Le nerazzurre partono subito forte e si portano in vantaggio al 23' con Matilde Pavan che ruba palla a un difensore del Milan e butta in rete. Al rientro dagli spogliatoi è il Milan a provare a rendersi pericoloso e trova la rete del pareggio al 68'. Finisce così 1-1 il primo derby del campionato Primavera femminile.

(inter.it)