YL, Inter-Rennes: Madonna si gioca un posto tra le prime otto d’Europa. Con Conte…

Si gioca domani, alle 15, Inter-Rennes. È la Champions dei giovani e in Italia si spera che ai quarti possano affrontarsi i nerazzurri e la Juve impegnata nei quarti della Youth League, alle 20, contro il Real Madrid.

“Inter-Rennes non si sarebbe dovuta giocare: la Uefa, però, ha giustamente corretto la decisione iniziale, dando ai nerazzurri – che avevano dato la priorità alla salute nei giorni in cui l’epidemia si stava diffondendo – la possibilità di giocarsi un posto tra le prime otto“, scrive la rosea sul match di domani contro i giovani francesi.

L’allenatore Madonna ha allenato i suoi ragazzi in ritiro a Chatillon ma non avrà a disposizione Stankovic, Pirola, Agoume, Burgio, Gianelli ed Esposito tutti con Conte in Germania. “Resta la qualità di giocatori come Schirò, Squizzato, Oristanio, Vergani e Fonseca; tra le novità, occhio al 2003 Casadei”, si legge sul giornale nell’articolo che presenta la gara.

(Fonte: GdS)