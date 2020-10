Primavera, Sassuolo-Inter rinviata a data da destinarsi

Domani era prevista la partita della Primavera dell’Inter contro il Sassuolo. Ma allo stadio Ricci non si giocherà. In un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha rinviato la gara – valida per la sesta giornata- a data da destinarsi. È il terzo rinvio consecutivo per la squadra di mister Madonna, dopo quelli con Genoa e Cagliari. Il club neroverde nei giorni scorsi aveva sospeso le attività del settore giovanile per alcuni casi di Covid e non si era disputata la gara con il Milan inizialmente prevista per il 25 ottobre e rinviata di un mese.