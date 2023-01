Serie A Femminile, domani il derby Milan-Inter Women: dove vederla in tv

Dove seguire in diretta il derby femminile tra Milan e Inter e le parole della Njoya alla vigilia della partita

È tempo di derby per l'Inter di Rita Guarino, che dopo il netto successo dell'andata, sabato 28 gennaio, alle 14:30 sfiderà nuovamente il Milan nella gara valida per la 15ª giornata della Serie A TIM. L'Inter si presenta alla sfida dopo il successo di Coppa Italia contro la Sampdoria e a quota 26 punti in Campionato, ad un punto di distanza dalle rossonere (25).