U17, nuova formula per Serie A e B: l’Inter di Zanchetta riparte dal Monza

Nuova formula per il campionato di Serie A e B dell'Under 17: come si svolge e il calendario dell'Inter allenata da Zanchetta

Una nuova formula per il campionato U17 Serie A e B. Questo quanto deciso dalla FIGC, vista l'impossibilità di riprendere la competizione nel suo format originario. Il campionato, riservato alle 40 squadre appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, si articolerà in tre fasi:

Le 40 squadre sono suddivise in 8 gironi da 5 ciascuno . Al termine della prima fase del campionato, le squadre classificate al 1° posto di ogni girone accedono direttamente ai Quarti di Finale .

11 Aprile 2021 - 16 Maggio 2021 Inter vs Monza

18 Aprile 2021 - 23 Maggio 2021 Cremonese vs Inter

25 Aprile 2021 - 30 Maggio 2021 Inter vs Milan

9 Maggio 2021 - 13 Giugno 2021 Cagliari vs Inter

Le gare dei Quarti di Finale si disputeranno in gara unica in casa delle squadre con il miglior piazzamento in graduatoria.