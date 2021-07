VIDEO / Inter Women, Regina Baresi alle ex compagne: “Con cuore e orgoglio, dando tutto per la maglia”

Il lungo messaggio di Regina Baresi alle sue ex compagne dell'Inter Women attraverso il post pubblicato sul suo profilo Instagram

Regina Baresi ha pubblicato su Instagram un video per augurare buona fortuna alle ex compagne dell' Inter Women , che proprio oggi hanno iniziato la nuova stagione con il primo allenamento agli ordini di Rita Guarino .

La Baresi, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della scorsa stagione, ha scritto un lungo messaggio alle sue ex compagne di squadre, con un video con le immagini dell'avventura in nerazzurro:

"Questo è un estratto del video privato che ho fatto per comunicare alla squadra la mia scelta di lasciare l’Inter e di conseguenza il calcio. Oggi che inizia una nuova stagione voglio condividerlo per rinnovare a tutte questi miei pensieri. In bocca al lupo ragazze. Sono con voi! Sempre con il cuore, sempre con orgoglio, sempre dando tutto per questa maglia".