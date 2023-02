Youth League, l’Inter Primavera affronta oggi il Ruh Lviv nei playoff

La formazione Under 19 nerazzurra di scena in Polonia nello spareggio di Youth League in gara secca contro gli ucraini

L'Inter U19 di Cristian Chivu ritorna in campo in Youth League. I nerazzurri sono partiti ieri per la Polonia, dove giocheranno contro il Ruh Lviv, squadra ucraina di Leopoli. La sfida in gara secca determinerà l'accesso agli ottavi di finale, dove sono già qualificate le prime classificate della fase a gironi. Si giocherà mercoledì 8 febbraio alle ore 14:00 a Stalowa Wola.