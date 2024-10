Il portiere classe 2005, assente contro il Manchester City, rientra in lista per il secondo match europeo dei nerazzurri

In attesa del match di San Siro in programma questa sera, Inter e Stella Rossa si affrontano con le rispettive formazioni giovanili nella seconda giornata di Youth League: i nerazzurri di Zanchetta, reduci dal successo di misura in campionato contro la Sampdoria, puntano a bissare la vittoria dell'esordio europeo ottenuta sul campo del Manchester City.