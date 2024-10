Berenbruch 6,5 Di nuovo titolare dopo la panchina iniziale in campionato, non ha bisogno di strafare e lascia il palcoscenico ad altri compagni. Sempre prezioso. (65' Zarate 7 Ingresso convincente)

Zanchetta 7 Regia precisa e continua, con le sue sventagliate dà respiro alla manovra e manda in porta Mosconi per il poker. Va anche al tiro due volte, ma è sfortunato.

Topalovic 8 Per distacco la sua miglior prestazione in Italia: sempre nel vivo del gioco, abbina qualità e quantità, trova il gol e manda in porta De Pieri con un assist geniale. (80' Tigani sv Minuti finali)