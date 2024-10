"Non ho visto una squadra non brillante. La squadra ha giocato bene, con qualità e creato tanto. I ragazzi devono continuare a fare quanto fatto oggi perchè l'hanno espresso veramente bene, giocando per tanti minuti nella metà campo del Verona. Non bisogna fare nient'altro che continuare a lavorare e affinare i meccanismi e le individualità, aspetti che oggi non ci hanno permesso di vincere la partita. A volte guardiamo solo il risultato: dobbiamo fare un'analisi più lucida e tranquilla. Abbiamo creato una marea di occasioni, vuol dire che la squadra sta bene, è in salute, corre e pressa, aggredisce, poi chiaramente anche io avrei voluto vincere questa partita, come tutti i ragazzi. Sappiamo che dobbiamo fare meglio in certi aspetti: oggi, per esempio, la finalizzazione".