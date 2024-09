Cambia l'approccio quando si affronta una squadra così forte?

"Credo che conti più la competizione. Non li avevamo visti molto, non sapevamo bene cosa aspettarci, e quindi i ragazzi non sapevano bene a cosa andavano incontro. C'è voglia di giocare la Youth League: chi l'ha fatta sa che il livello è molto più alto del nostro campionato, i livelli di attenzione ed energia si alzano. Penso sia una bella prova per i ragazzi per capire che questo livello va alzato anche in campionato".

Questa prestazione quanto può aiutare anche in ottica campionato?

"Il campionato non è iniziato male, ma questa partita ci dovrebbe dare consapevolezza. Con i ragazzi bisogna andare con i piedi di piombo, a volte hanno dei picchi positivi ed altri negativi, bisogna avere pazienza. Abbiamo poco tempo: bello il risultato, ma abbiamo un percorso da fare e obiettivi precisi in testa. Dobbiamo lavorare e portare i nostri ragazzi a un livello più alto di quello attuale".

Qual è la filosofia di Tarantino?

"Il direttore ci dà grande tranquillità, non mette pressioni e questo è sicuramente un bene per allenatori e calciatori, ci permette di lavorare. Dalla Primavera dell'Inter ci si aspetta che il risultato sia abbastanza importante, anche se non fondamentale: è molto più importante la crescita dei ragazzi. Abbiamo in testa questo obiettivo, poi magari i risultati non arrivano in toto, ma 9 su 10 arrivano".

L'Inter è forse la squadra con più 2005 in Italia.

"Ci sono molte squadre con molti 2005... I nostri, a parte Berenbruch, non hanno avuto grandissimo spazio, devono recuperare terreno e questa è stata la scelta. Poi ogni gruppo e ogni annata hanno una storia a sè, queste sono valutazioni che si fanno in generale, non per ottenere un risultato".

Thiago Romano e Alex Perez non hanno ancora avuto spazio.

"Sono giocatori che arrivano da altri Paesi, altre mentalità, hanno bisogno di un po' di tempo per capire quello che vogliamo e quello che si fa qui. Sono stati impiegati il giusto. Alex Perez purtroppo arriva da un infortunio grosso e un intervento: dobbiamo valutare bene la situazione. Thiago Romano avrà lo spazio che merita, ha qualità, ma integrarsi con i compagni e con quello che vuole l'allenatore non è una cosa da 15 giorni-un mese. Ci vuole tempo e lui deve avere pazienza".