Inter, Mkhitaryan nella sala trofei: “Mi sento orgoglioso”. E poi fa una promessa

In posa nella stanza che, in sede, raccoglie tutti i trofei vinti dal club nerazzurro, l'armeno sogna di poter vincere con la maglia interista

Sogna di poter vincere con la maglia dell'Inter e si dice orgoglioso di averla vestita. Henrik Mkhitaryan da quest'oggi è ufficialmente un giocatore nerazzurro e se nei giorni delle visite mediche era sembrato distaccato rispetto al suo arrivo, oggi sui social si è lasciato andare a dimostrazioni di orgoglio e felicità. Ha scelto la società nerazzurra per continuare la sua carriera dopo l'esperienza alla Roma e già pensa al futuro e alle prossime vittorie. Su Instagram, tra le diverse cose dette nel giorno dell'ufficializzazione del suo acquisto, ha anche scritto: "Le parole non possono descrivere quanto mi sento orgoglioso in questo momento, non vedo l'ora di iniziare la stagione".