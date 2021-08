Argentina, la carica di Lautaro: “L’orgoglio di sempre per rappresentare il mio Paese”

L'attaccante nerazzurro è in Venezuela dove l'Argentina scenderà in campo venerdì

Dopo le prime due giornate di campionato, ecco la prima delle cinque soste previste per le gare delle nazionali (le altre saranno il 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 30 gennaio 2022 e 27 marzo 2022). In casa Inter attenzione massima rivolta soprattutto ai sudamericani dove Lautaro , Correa, Vidal e Vecino saranno impegnati con le rispettive nazionali.

Intanto il Toro è pronto in vista delle prossime tre gare contro Venezuela appunto, Brasile e Bolivia: "Siamo già in Venezuela. L'orgoglio di sempre per rappresentare ancora una volta il mio Paese". I quattro giocatori rientreranno a ridosso della trasferta di Genova dove l'Inter affronterà la Sampdoria, 3 giorni dopo ci sarò invece la prima gara del girone di Champions League contro il Real Madrid.