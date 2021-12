Inter, Balotelli a Materazzi: “Ti ricordi?”. Matrix: “Certo! In Champions non mi hai…”

Ricordo sui social a tinte nerazzurre per Super Mario e l'ex difensore

Ricordi Champions per Mario Balotelli e Marco Materazzi. Su Instagram Super Mario ha postato la foto di un'esultanza mentre abbraccia l'ex difensore: "Ti ricordi fratellone?", la domanda dell'attaccante. "Certo, doppietta e mi hai riportato a casa! In Champions non mi hai mai tradito", la risposta di Matrix. La partita a cui fanno riferimento i due ex nerazzurri è Inter-Rubin Kazan di Champions, stagione 2009/10. In realtà in quella gara il primo gol fu di Eto'o su assist di Balotelli, il secondo fu segnato da Super Mario su punizione.