Barbara Facchetti ricorda il Cipe: “Oggi avresti compiuto 79 anni. Mi manchi”

Il pensiero della figlia dell'ex capitano e presidente nerazzurro scomparso ormai 15 anni fa

In casa Inter non è un giorno come gli altri. Oggi Giacinto Facchetti, compianto eroe nerazzurro, avrebbe compiuto 79 anni. Su Instagram è arrivato il ricordo di sua figlia Barbara: "Tanti auguri, paparino! Penso al tuo sorriso dolce e mi brillano gli occhi. Oggi avresti compiuto 79 anni, e li avresti festeggiati in famiglia, come sempre. Mi manchi, vorrei poterti abbracciare e condividere con te tante cose. Hai lasciato un grande vuoto nel mio cuore e nella mia vita! TI AMO, papy!".