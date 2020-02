Barcellona, ma che succede? “Un’azienda ha pubblicato per il club tweet denigratori”

Ma cosa sta succedendo sul pianeta Barcellona? Prima il caso di un hacker che viola il profilo Twitter del club blaugrana e annuncia l’arrivo di Neymar e ora scoppia una nuova polemica. Tutti i quotidiani spagnoli stanno riportando una notizia che arriva dai social. Il club avrebbe assunto un’azienda che gestisce vari profili sui social network per denigrare le leggende e possibili candidati alla presidenza.

La società avrebbe contattato la I3 Ventures, come riportato dal profilo Twitter, “Què t’hi jugues” della SER Catalunya.

Questa azienda si sarebbe dedicata alla creazione di contenuti e post sui social con l’obiettivo di proteggere la reputazione di Bartomeu e del suo CdA andando contro giocatori come Messi e Piqué.

Avrebbero anche pubblicato contenuti su leggende come Pep Guardiola, Xavi, Puyol, possibili rivali nelle prossime elezioni per la presidenza come Víctor Font, Joan Laporta o Agustí Benedito , il presidente di MediaPro Jaume Roures.

Questi account sarebbero stati creati a novembre 2018. E sono stati fatti anche alcuni esempi.

(Fonte: Cadena Ser)