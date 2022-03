SOCIAL/ Bastoni annuncia le nozze con la sua Camilla: “Noi, per sempre, felici”

La frase e la foto con l'anello che lasciano poco spazio all'immaginazione: è in arrivo il matrimonio che coronerà il loro amore

Un nuovo traguardo all'orizzonte per Alessandro Bastoni. Stavolta non c'entra la carriera, che finora gli ha regalato mille emozioni, nonostante la giovane età. Il difensore dell'Inter ha annunciato attraverso un post piuttosto eloquente il matrimonio in vista con la sua dolce metà Camilla Bresciani. I due pochi mesi fa hanno già accolto la piccola Azzurra, che ha arricchito le loro vite e regalato una gioia immensa. Viva l'amore.