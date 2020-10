Come ormai noto, Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid. Una brutta notizia innanzitutto per il ragazzo, ma anche per tutta l’Inter. Il giovane difensore nerazzurro, però, ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi attraverso questo messaggio diffuso su Instagram:

“Buongiorno a tutti! Vi ringrazio per i tanti messaggio ricevuti, sto bene e sono in isolamento! Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio. Ale“.