Biasin: “Inter, Zhang non convinto dell’operazione Acerbi. Il passaggio…”

La trattativa per il difensore rischia di saltare. Il giornalista spiega i motivi

Francesco Acerbi all'Inter, un'operazione che sembra ormai definita. Sembra perché invece rischia di saltare tutto secondo quanto riporta Fabrizio Biasin. "Il patron Zhang non convinto dell'operazione Acerbi. Il passaggio del difensore della Lazio in nerazzurro è ancora in discussione".