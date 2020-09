Dopo tre stagioni con la maglia dell’Inter, Borja Valero è tornato alla Fiorentina. Su Twitter, il giornalista Fabrizio Biasin commenta così la notizia: “Gli hanno spiegato che all’Inter non c’era più spazio, non ha detto “beh”. Un “giocatore”, per definizione, deve andare dove può giocare, altrimenti è un’altra cosa“.