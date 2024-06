Le difficoltà per arrivare a Palhinha, stanno facendo virare il Bayern Monaco verso Hakan Calhanoglu . Il centrocampista turco ha il contratto in scadenza nel 2027 e guadagna circa 6,5 milioni di euro a stagione.

Calhanoglu è ritenuto fondamentale da Simone Inzaghi, ma nella rosa nerazzurra nessun giocatore è incedibile, questo vale per tutti i club di Serie A. Al momento, però, l'Inter non ha ricevuto nessuna offerta da parte dei bavaresi come sottolinea Fabrizio Biasin: "L’offerta del Bayern all’Inter non è ancora arrivata, ma arriverà presto".