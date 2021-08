Biasin pubblica la chat con Walter Zenga, ecco cosa gli aveva scritto di Correa

Walter Zenga aveva emesso il suo giudizio sull'acquisto di Correa da parte dell'Inter: ecco cosa ha scritto in privato al giornalista dopo l'esordio con doppietta di ieri...

Fabrizio Biasin ha celebrato sui social il grande esordio di Joaquin Correa, che ieri - pronti via - ha messo a segno una doppietta contro il Verona. "Io te l'ho detto che è un fenomeno", gli scrive Walter Zenga al fischio finale della partita. "Fidati di me". E il giornalista sportivo non ha dubbi: "Walter Zenga, interista vero. Tu sei il mio Vangelo". Walter ha poi incensato il Tucu anche nelle sue Instagram Stories: "Grande Tucu... lo avevo detto e lo ribadisco: FENOMENO".