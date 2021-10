Biasin: “Eriksen manca più di Lukaku, ecco perché. L’Inter per ora ha un limite…”

Il giornalista individua uno dei problemi dell'Inter che ieri è incappata nella prima sconfitta in campionato

Non è bastata un'ora di buona Inter per evitare la prima sconfitta in campionato. I nerazzurri, dopo il vantaggio iniziale firmato da Perisic, si fanno rimontare dalla Lazio e incappano in una evitabile sconfitta.