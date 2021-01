“Lo dico? Lo dico. Io avrei fatto giocate mezz’ora a Eriksen. E ora mi taccio“. Fabrizio Biasin ha espresso su Twitter il suo pensiero dopo la sfida pareggiata a reti inviolate tra l’Inter e l’Udinese alla Dacia Arena.

Il giornalista di Libero e noto tifoso dell’Inter ha ammesso sui social che avrebbe voluto vedere in campo nell’ultimo terzo di gara il centrocampista danese, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.