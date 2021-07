Biasin: “Verrò smentito dai fatti, ma ho una sensazione sul futuro di Skriniar”

Le parole del noto giornalista di Libero sul difensore centrale nerazzurro, finito nuovamente nel mirino del Tottenham

Fabrizio Biasin dice la sua sul futuro di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con l'Inter al 30 giugno 2023 e di nuovo accostato al Tottenham in chiave mercato. Queste le parole del noto giornalista di Libero, direttamente dal suo profilo Twitter: "Ovviamente verrò smentito dai fatti e il giovanotto andrà in Papuasia per 30 euro in più di ingaggio, ma la sensazione è che nell’era dei giocatori che scelgono di "scadere" e se ne fottono dei loro club, Skriniar sia uno di quelli che “me ne vado solo se mi cacciate”.