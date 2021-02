Biasin su Handanovic: “Vorrei spendere una buona parola ma… non ce la faccio. Ma dove andava?”

L’errore di Samir Handanovic è costato caro all’Inter nella sfida d’andata delle semifinali di Coppa Italia. A sottolineare la serata storta del portiere sloveno è il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, che ha commentato sul suo profilo Twitter la prova del numero uno:

“Credo sia doveroso spendere una buona parola per Samir Handanovic, un portiere che ha sempre dato tutto, un serio professionista, un uomo buono, un numero 1 che… No, non ce la faccio. Ma dove dovevi andare, a salutare Ronaldo? Ma resta in porta cazzo no? Ma dai!”.