Biasin: “Inter non crede nei giovani? Fa abbastanza ridere. Sono gli altri che…”

Su Twitter il giornalista risponde a chi critica la società nerazzurra di non credere nei giovani dopo le cessioni di Pinamonti e Casadei

"Questa cosa dell’Inter che “non crede nei giovani” fa abbastanza sorridere. L’Inter ha creduto talmente tanto in Casadei da averlo preso, cresciuto e portato a una valutazione di 20 milioni. Idem Pinamonti. Sono gli altri che non ci hanno creduto, l’Inter ci fa 40 milioni". Così Fabrizio Biasin su Twitter risponde a chi critica la società nerazzurra di non credere nei giovani dopo le cessioni di Pinamonti e Casadei.