Biasin: “Zhang cerca partner, da noi si trasforma in mistero. La sensazione è che molti…”

Su Twitter il giornalista Fabrizio Biasin commenta le voci sulla necessità di Suning di trovare nuove risorse, anche perché nel 2021 potrebbe essere necessario per l’Inter un aumento di capitale come spiegato oggi dal Sole 24 Ore. “Zhang cerca partner”, da noi, si trasforma subito in “mistero”. La sensazione è che molti non vedano l’ora di poter dire “avete visto che fine si fa con le proprietà straniere?”, come se i nostri club avessero una qualche “alternativa italiana” per restare ad alto livello“.