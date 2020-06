L’Inter, contro il razzismo, si era già schierata con una campagna molto importante (e molto apprezzata): BUU (Brothers Universally United). Oggi il club nerazzurro è tornato a far sentire la sua voce e lo ha fatto attraverso Steven Zhang. Non solo: il club ha condiviso il suo pensiero con un post sui social aderendo al #BlackOutTuesday e chiedendo giustizia per la morte di George Floyd a Minneapolis.