Contro il Bologna è arrivata la nona vittoria consecutiva. L'Inter approfitta del passo falso del Milan e allunga in vetta staccando i rossoneri a 8 punti e con una partita in meno. Su Instagram Lautaro Martinez esulta per una vittoria fondamentale in chiave scudetto: "Un altro passo in avanti".