Borja Valero si ritira: “Ringrazio le squadre dove ho giocato. Mi sarebbe piaciuto…”

Lo spagnolo dice addio al calcio giocato e ringrazia tutte le squadre in cui ha militato attraverso un post su Instagram

Dopo una lunga carriera, Borja Valero ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. La Fiorentina non ha rinnovato il contratto dell'ex centrocampista nerazzurro che ha così deciso di smettere col calcio giocato. Borja Valero ha affidato ai social un lungo messaggio in cui ringraziava la Viola e le altre società in cui ha militato: "È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone".