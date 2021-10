VIDEO / Brasile, dirigente accoltella un giocatore. Il motivo? Un sacco di farina

Un dirigente del CDC Novo Aripuanã ha accoltellato un giocatore della propria squadra dopo un litigio

Il giocatore, Duran, ha accusato il dirigente di aver preso la sua borsa che conteneva la farina. Accusandolo di aver cercato di derubarlo, ha iniziato a inveire nei confronti del dirigente del club che in tutta risposta ha afferrato un coltello tentando di colpire il giocatore. Le persone presenti hanno cercato di fermare il dirigente, il giocatore ha riportato ferite lievi. Il ferito è stato curato in un ospedale della zona, anche se non ha avuto conseguenze gravi e si trova in buone condizioni.