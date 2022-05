Bremer guarda al futuro: “Questa la mia miglior stagione, ma migliorerò ancora”

Il difensore brasiliano, che piace all'Inter, ha concluso anzitempo la sua stagione per un problema fisico

Gleison Bremer vuole crescere. Il difensore brasiliano del Torino, nel mirino dell'Inter per la prossima stagione, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha analizzato la sua stagione, conclusasi in anticipo, con l'obiettivo di migliorare: