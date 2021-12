Inter, Brozovic non si ferma neanche in vacanza: corsa sulla neve, i tifosi lo implorano

Il centrocampista croato si allena duramente anche in vacanza: le immagini parlano chiaro

A tenere banco - in casa Inter - è il tema dei rinnovi, tra i quali naturalmente anche quello di Marcelo Brozovic. Il giocatore, come tutti i suoi compagni, sta ricaricando le pile con la sua famiglia approfittando delle meritate vacanze natalizie. Ma non si ferma neanche in vacanza. Il centrocampista croato ha infatti condiviso alcuni scatti dopo una corsa al freddo e al gelo: testimone la neve intorno a lui. Epic Brozo si è mostrato soddisfatto dell'allenamento e i tifosi si sono subito fatti sentire. La richiesta è una sola: "Rinnova, Brozo!".