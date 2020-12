Brozovic, fatti i compiti per le vacanze? Corsetta tra i campi per l’interista

Marcelo Brozovic si è fatto conoscere anche per essere un personaggio fuori dal campo. Il centrocampista dell’Inter cerca di tenersi in forma anche in questo momento di vacanza e a quanto pare se ne è andato a correre in campagna. Sembrerebbe sia in Croazia, scrive ‘hr’ sul suo post. Di sicuro indossa la divisa da allenamento della sua Nazionale. E ha voluto condividere i suoi ‘compiti a casa’ con i tifosi che lo seguono su Instagram. Domani Conte ha previsto la ripresa alla Pinetina. 1.169 minuti giocati finora per il croato, un gol e tre assist. E ancora tanta strada da fare.