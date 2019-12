E’ periodo di relax per i calciatori, che si godono la sosta natalizia prima di ricominciare a gennaio. E’ il caso anche di Marcelo Brozovic, che è partito in aereo insieme alla sua famiglia per le feste. Andrea Ranocchia, che è solito prendere in giro il suo compagno per le foto che posta sui social (leggi qui), ha sfottuto ancora il centrocampista, scrivendogli questo commento sotto lo scatto: “Pensavo avessi solo un giro di orologi e macchine… ora anche aerei?”.