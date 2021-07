Barzaghi svela: “Lautaro-Arsenal? No, in caso di addio all’Inter valuta 3 club”

Il giornalista di Mediaset ha dato importanti aggiornamenti sul futuro del Toro, attualmente in vacanza dopo la Coppa America

Importanti aggiornamenti sul futuro di Lautaro Martinez. Nelle scorse ore, il Toro è stato accostato all'Arsenal dai colleghi inglesi. Non sono arrivate conferme dall'Italia e Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, in diretta su Twitch ha fatto chiarezza sull'argentino: "So che Lautaro in caso di addio all’Inter vorrebbe solo la Spagna, una tra Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Non vuole l’Inghilterra, l’ipotesi Arsenal non viene presa in considerazione dall’argentino. L'Inter è pronta valutare offerte importanti, da circa 80 milioni, ma per il momento non ci sono proposte di questo tipo", le sue parole.