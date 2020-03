Luca Caldirola, difensore del Benevento cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, risponde ai suoi tifosi nel corso di una sessione di Questions and Answers su Instagram. Tra i vari temi tattati, anche la sua esperienza in nerazzurro: “Il ricordo più bello dell’Inter? Sicuramente l’esordio in Champions contro il CSKA Mosca. Samuel? Giocatore fantastico, ma soprattutto persona incredibile“.