Calhanoglu si schiera con CR7: “Dovrebbe sempre essere rispettato. Niente cambierà…”

In Portogallo è stato criticato duramente, tanto che i tifosi non lo volevano in campo. Momento difficile per Cristiano Ronaldo e la sua nazionale, eliminati dalla sorpresa Marocco. In tanti, però, si sono schierati con il campione portoghese come ha fatto Hakan Calhanoglu. "Niente cambierà il fatto che Cristiano sia uno dei più grandi atleti della storia. Dovrebbe sempre essere rispettato. Essere al top per 16-17 anni richiede molti sacrifici".