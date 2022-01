Tragedia in Turchia, Çalik muore in un incidente stradale. Il ricordo di Calhanoglu

Il difensore del Konyaspor, è morto in un incidente stradale. Il messaggio del club e del centrocampista nerazzurro

Tragedia in Turchia dove Ahmet Çalik, difensore di 27 anni del Konyaspor, è morto in un incidente stradale. Secondo quanto riporta la stampa turca, il giocatore avrebbe perso il controllo della sua auto sulla strada tra Ankara e Nigde. "Siamo profondamente addolorati per la perdita di Ahmet Çalik, che ha conquistato l'affetto dei nostri tifosi e della nostra città sin dal primo giorno in cui è arrivato. Le nostre condoglianze a tutti, in particolare alla famiglia del nostro calciatore", si legge nel comunicato del Konyaspor. Anche Hakan Calhanoglu ha voluto ricordare Çalik sui social: "Riposa in pace fratello".