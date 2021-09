Cambiasso ricorda Facchetti: “Eri con noi quel 22 maggio e ogni volta che l’Inter…”

Il messaggio dell'ex centrocampista nerazzurro che ha voluto ricordare il Cipe

Quindici anni fa moriva uno dei simboli dell'Inter, Giacinto Facchetti. Una vita in nerazzurro per il Cipe che dopo la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nei tifosi dell'Inter. In tanti lo hanno ricordato, anche Esteban Cambiasso che la notte di Madrid, ha indossato in suo onore la maglia numero 3. "Eri con noi quel 22 maggio e ogni volta che l'Inter scende in campo. Eterno Cipe".