Bastoni, dal cassetto spunta una foto: da piccolo tifoso a campione d’Europa

Il calciatore nerazzurro ha postato una foto di quando era più piccolo e con altri ragazzi posava insieme al bianconero per una foto

Una volta chiedeva le foto ai calciatori. Ora la gente chiede la foto a lui. Alessandro Bastoni, classe 1999 (ha 22 anni), ha vinto due 'tituli' in questa stagione. Prima la vittoria dello scudetto con l'Inter e ora - anche se ha giocato una sola gara, contro il Galles - l'Europeo con l'Italia. Una festa infinita piena di sorrisi e sogni realizzati. Chissà quante volte avrà immaginato da piccolo di vincere in Serie A o con la maglia della Nazionale. Lo avrà sicuramente sognato ad occhi aperti quando ha incontrato, da piccolo, Bonucci e gli ha chiesto una foto. Che ora spunta come amarcord nel giorno della festa. Qualche anno fa, scrive Alessandro. Qualche anno fa era un ragazzino con dei sogni. Ora è un ragazzo con dei sogni realizzati ad occhi aperti e tanti sogni ancora da fare e realizzare. Ma l'inizio di questa storia non è per niente male.