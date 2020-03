Allenamento al bacio di Candreva, Sensi lo sfotte e Cerci lo mette in guardia: “Vi consiglio…”

Antonio Candreva si allena in coppia con la fidanzata Allegra. I due stanno condividendo quotidianamente video di esercizi eseguiti insieme e spesso conditi da baci innamorati. La cosa non è passata inosservata a diversi calciatori e compagni di squadra del giocatore nerazzurro. Stefano Sensi lo ha sfottuto così: “Perché non provate a fare qualche esercizio di coppia dandovi un bacino?”. “Bella idea, perché no”, è stato al gioco Candreva. Anche Alessio Cerci è intervenuto: “Vi consiglio un po’ più di televisione, io l’ultima volta che ero così carico ho fatto due gemelli!”. La risposta di Candreva: “Annamo bene…”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B-RpRpqKHot/”]