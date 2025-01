Leao è uno che non ha i coglioni. Stasera parla di Conceiçao, ma si accrogerà anche lui che è un giocatore da 0-0. È un giocatore farlocco, né carne né pesce. Non sa giocare con la squadra, non sa fare l'ultimo passaggio, non vede la porta. Se ne accorgerà anche Conceicao. Deve dire grazie a Fonseca, trovava Capello o Spalletti lo attaccavano al muro. Il comportamento avuto nei confronti di Fonseca... Si deve vergognare. Se ho i coglioni vado dall'allenatore e gli dico cosa penso. Sarà sempre dalla parte di Fonseca, grandissimo uomo, lui è senza personalità. lo dico stasera che ha fatto una buona prestazione.