Adani: “Nico Paz è un fattore dentro la partita, è un giocatore diverso dagli altri. Il Como gioca bene, niente da dire. Voci sull’Inter? L’idea è Correa esce e lui entra secondo me. Se vai a variare inserendo Paz, sarebbe stupendo. Lui è un giocatore da Inter. Correa è un sottopunta, ha giocato poco, per me Nico Paz nelle rotazioni ci può stare per mantenere il livello. Perché non può giocare anche come punta di legame? Volevo citare Sanchez in questo discorso proprio per quello”.